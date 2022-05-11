Türkiye Gazetesi

Türk ordusu tarafından hain terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar teröristleri etkisiz hale getirmekle kalmıyor örgütlere adeta darbe vuruyor. Pençe-Kilit operasyonlarında onlarca terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı öncülüğünde hem teröristler hem de inleri tek tek tespit edilerek kahraman Mehmetçik tarafından yok ediliyor.

PENÇE-KİLİT'TE 76 TERÖRİST ETKİSİZ

Operasyonlarla ilgili son gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı aktardı. Bakanlık, sosyal medya hesabından, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık ayrıca Pençe-Kilit operasyonlarında bu zamana kadar toplamda 76 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 76'ya yükseldi." ifadelerine yer verildi.

MSB duyurdu: Barış Pınar'ı ve Fırat Kalkanı'nda 10 PKK/YPG' li terörist öldürüldü Barış Pınar'ı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG' li terörist etkisiz hale getirildi.

İsviçre'de ortalığı karıştıran PKK'ya MSB'den tokat gibi mesaj Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan etkinliklerine saldırıda bulunan terör örgütü PKK'ya ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek" sözlerine yer verildi.

MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.