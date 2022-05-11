Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat üstüne tazminat ödüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 23 Mart ve 30 Mart 2021 tarihlerinde grup toplantısında yaptığı konuşmalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ı adaletsizliği ağababası olmakla, siyaseti cep doldurma aracı olarak görmekle, zorba olmakla, despot olmakla, karaktersiz olmakla itham ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası açtı. Davayı kazanan Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu 30 bin tl tazminat ödeyecek.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan katıldı. Duruşmada beyanı sorulan Aydın, davalı tarafından müvekkiline yönelik dava konusu edilen iki ayrı konuşmadaki ifadelerin, müvekkilinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik tahkir edici nitelikte olduğunu savundu.

KONUŞMALAR ÖZGÜRLÜĞÜ AŞIYOR

Davalının 23 ve 30 Mart 2021 tarihlerinde TBMM CHP grup toplantısında yaptığı konuşmalarının ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını öne süren Aydın, şunları kaydetti:

"Hem Anayasa Mahkemesi hem de İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin birçok kararında ifade edildiği gibi kamuoyunun ilgisini çekmeyen konularda çeşitli sıfat ve yakıştırmalar ile siyasetçilerin ağır eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunmadığı da ifade edilmiştir. Davalı, gerçekle bağdaşmayan ve müvekkil tarafından yapılmayan şeyleri müvekkile yakıştırarak saygınlığını zedelemiştir. Açıkladığımız gerekçelerle koşulları oluştuğundan manevi tazminat isteğimizin kabulünü talep ederiz."

Davalı vekili Kadri Gökhan Sultan ise müvekkilinin davacıya hakaret etmek maksadıyla davaya konu olan sözleri söylemediğini öne sürdü.

30 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin siyasetçilerin eleştirilere katlanma yükümlülüğünü oldukça geniş yorumladığını belirten Sultan, "İfade özgürlüğü evrensel manada korunan bir değer olduğundan bu husus nazara alınarak geniş bir yorumla müvekkilin ifadelerinin haksız fiil içeriğinde olmadığının kabulü ile davanın reddine karar verilmesini talep ederim." dedi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul edip Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 30 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.

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