Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğünü giden üç kişi, evlilik vaadiyle kandırılarak dolandırdıklarını söyledi. Bu şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, ülke genelinde faaliyet gösteren suç örgütünün, bu yöntemle 20 kişiyi dolandırdığını tespit etti.

Olayın aydınlanması için özel ekip kuruldu. Ekip, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından çeteye yönelik Ankara merkezli 8 ilde "kaçak gelinler" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 9'u kadın, 18 kişi gözaltına alındı.

YAŞLI VEYA ENGELLİLERİ SEÇİYORLAR

Firari 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken örgütün, özellikle yaşlı, engelli ve algı melekesi düşük kişileri hedef aldığı öğrenildi. Zanlıların, evlenmek isteyen kişilerden yüklü miktarda para aldıkları belirlendi.

DÜĞÜN BİLE YAPMIŞLAR

Soruşturma dosyasında yer alan bir görüntüde, dolandırıldığının farkında olmayan bir damat ve ailesinin, düğün günü örgüt üyesi sözde gelinle karşılıklı oynadığı yer aldı.

1.5 MİLYON TL TOPLAMIŞLAR

Kendilerini anne, baba ve kardeş gibi gösteren zanlıların, güven sağlamak için düğün sonrası sahte gelinin evini ziyaret ettikleri ortaya çıktı. Gelinin ise o sırada bütün ziynet eşyaları ile düğün takılarını alarak evden çıkan örgüt üyeleri ile birlikte kayıplara karıştığı öğrenildi. Suç örgütünün bu yöntemle yaklaşık 1.5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği aktarıldı.