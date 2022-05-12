Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Dürümlü mezrasında 6 yıl önce PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısında hayatını kaybeden 16 kişinin yakınlarının acısı dinmiyor. PKK’lı teröristler 12 Mayıs 2016’da Bingöl’ün Genç ilçesinde bir kamyonu gasp ettikten sonra 15 ton patlayıcı yükleyip Dürümlü mezrasında infilak ettirdi. Katliamda 16 kişiden geriye 60 kilo parça kaldı. Dürümlü sakinleri o korkunç günü unutamıyor.

"HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Eşini ve bazı akrabalarını kaybeden Aynur Yaman, büyük bir patlama sesi duyduktan sonra telefonla aradığı eşine ulaşamadığını söyledi. Yedi çocuğuyla bir başına kaldığını dile getiren Yaman, en küçük çocuğunun o dönemde kundakta olduğunu belirtti. Yaman "Olaydan sonra yalnız bırakılmadık. Devletin bize sağladığını, anne ve babamız bize sağlayamadı. Toprak bir evde yaşıyordum, çocuklarım küçüktü hamdolsun bize destek oldular. Sözde, Kürtleri savunduklarını söyleyenler gelip bizi katlediyor. Onlara hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.



Yakınlarını kaybedenler "Bu acı yüreğimize saplı bir hançer gibi, ömür boyu kalacak" diyor.

KURUYAN AĞAÇ OLDUK

Saldırıda iki oğlunu kaybeden Nesibe Yaman da saldırıda hayatını kaybedenlerin cesetlerinden geri bir şey kalmadığını belirtti. "Sanki olay dün yaşanmış gibi acımız hep aynı, hiç eksilmiyor. Ailemden 10 kişi öldü. Allah sabır vermeseydi, akıl sağlığımı kaybederdim. Rabb’im bu dünyada da ahirette de hakkımızı bırakmasın" diyen Yaman, iki evladını maddi imkânsızlıklarla büyüttüğünü anlattı.

Saldırıda babasını ve iki ağabeyini yitiren Hasan Yaman da olayın ardından köyde hiçbir şeyin eskisi gibi olamadığını söyledi. Yaman "Köyümüzde huzur diye bir şey kalmadı. Köyde insanların yüzü pek gülmüyor. Bu acı yüreğimize bir hançer gibi saplandı ve ömür boyu o hançer yerinde kalacak" diye konuştu.

REYHANLI SALDIRILARININ 9'UNCU YILI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü araçlarla yapılan saldırıların 9’uncu yıl dönümü sebebiyle 11 Mayıs Şehitler Anıtı önünde anma etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar, ellerinde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve pankartlarla ‘şehitler ölmez’ sloganı attı.

Dürümlü katliamı davası sanığına 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 16 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Burhan Taş'a 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi.