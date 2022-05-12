Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı. Yeni kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı AfyonKarahisar valisi olarak atandı. Afyon Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri Valiliğine atandı. Eski Afyon valisi Gökmen Çiçek yerine atanan Kübra Güren Yiğitbaşı kimdir? Kübra Güren Yiğitbaşı'nın eşi kim? Yiğitbaşı nereli?

KÜBRA GÜREN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

Kübra Güren Yiğitbaşı sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a teşekkür etti. Yiğitbaşı paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın tensipleri ile atanmış bulunduğum Afyonkarahisar Valiliği görevimin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Beni bu göreve layık gören Sn. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Sn. @suleymansoylu ’ya şükranlarımı arz ediyorum. 2021 yılının Ağustos ayından beri büyük bir gururla yürüttüğüm Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevim sırasında desteklerini esirgemeyen Sn. Bakanımız @deryayanikashb ’ye şükranlarımı sunuyor, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni vali Kübra Güren Yiğitbaşı 1975 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamlayan Yiğitbaşı İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine yüksek lisans çalışması, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olan Yiğitbaşı lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir.

Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunan Yiğitbaşı, Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarıdır. 2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdüren evli ve 3 çocuk annesi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı’nın gelinidir. Yiğitbaşı Prof. Dr. Şahabettin Yiğitbaşı’nın oğlu Op. Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı ile evlidir. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle AfyonKarahisar Valisi olarak atandı.