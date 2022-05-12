Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsın yakalandığını duyurdu. Açıklamada "Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
11 ŞAHIS YAKALANDI
MSB:"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." dedi.
MSB duyurdu: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.