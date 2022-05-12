Türkiye Gazetesi

Sancaktepe'de geçtiğimiz eylül ayında yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i (25) ruhsatsız tabancasıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan futbolcu Sezer Öztürk, "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Haksız tahrik altında olası kastla yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

SON SÖZÜ: RAHMETLİYE ÜZÜLDÜM

Son sözü sorulan Sezer Öztürk, "İlla haklı olmak için ölmek gerekmiyor. Rahmetliye üzüldüm. Olay bu noktaya geldiği için pişmanım. Ama kendi ve ailemin canını koruduğum için pişman değilim" dedi.

Diğer tutuklu sanık Ömer Genç ise tahliyesini talep etti.

Trafikte dehşet saçıp 1 kişiyi öldürmüştü: Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı Trafikte silahla dehşet saçan eski futbolcu Sezer Öztürk, Gürcistan’a kaçarken yakalanmasının ardından tutuklandı.

Futbolcu Sezer Öztürk'ün tutuklanan şoförü ifade verdi İstanbul Sancaktepe’de eski futbolcu Sezer Öztürk, trafikte tartıştığı 1 kişiyi öldürdü, 4 kişiye yaraladı. Öztürk kayıplara karışırken polise teslim olan şoförünün verdiği ifade ortaya çıktı.

Eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere dehşet saçtı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Firari eski futbolcu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.