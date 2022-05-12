Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyası ile görüşmeleri sürüyor. Bugün sabah saatlerinde yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile buluşan Bakan Nebati, akşam üzeri de gıda toptancıları, şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi iş adamlarıyla bir araya geldi.

Toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Nebati "Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın temsilcileri ile görüşmelerimize devam ediyoruz. Gıda toptancıları, şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarda faaliyet gösteren iş adamları ile bir görüşme gerçekleştirdik. Enflasyon ataletini kırmanın öneminin bilinci ile fiyatlamalarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık” dedi.

Bakan Nebati sektör temsilcileriyle görüştü: Fiyatlarda cesur adım için mutabık kaldık Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda görüşülen konularla ilgili paylaşımda bulunan Nebati enflasyonla mücadele mesajı vererek, "Enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den net mesaj: Konutta fahiş fiyat artışına müsamaha göstermeyeceğiz Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konut fiyatlarında ‘fahiş’ artışları yakından takip ettiklerini söyleyerek, müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.