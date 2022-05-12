Türkiye Gazetesi

Ömer Çelik'in konuşmasından önemli satır başları;

Filistin'de gazeteci Şirin Ebubaki.. İsrail güçleri ateş etti. Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisi Kudüs'ün kızı olarak anılıyordu. İsrail makamlarından şeffaf soruşturma yapılmasını talep ediyoruz.

Diyarbakır Anneleri'nin temennilerine katılarak annelerin bir sonraki Anneler günü'nde birlikte olmalarını diliyoruz. türkiye terör örgütlerine göz açtırmıyor. Terör örgütlerinin destekçisi gruplara her türlü cevap veriliyor.

GÖÇMEN PROVAKASYONU

Son zamanlarda göç meselesi provakasyonlarına şahit oluyoruz. Turizm sezonunun da yaklaştığı günlerde kışkırtıcı olarak ele alındığını görüyoruz. Türkiye'nin göç yönetimi konusunda politikası vardır. Mücadele edilmektedir. Etkili sınır güvenlik tedbirleri vardır. Ülke içerisinde belli başlı iller sığınmacı kaydına kapanmıştır. Uluslararası koruma kanunlarına uygun haretket edilmektedir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsviçre tepkisi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, İsviçre'de Türk vatandaşlarının hedef alındığı terör örgütü PKK saldırısını lanetledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En büyük kötülük nefret siyasetidir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır" paylaşımında bulundu.