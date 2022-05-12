Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'in asgari ücretle ilgili "En azından bunun ne getireceği, nasıl bir maliyeti olacağı yönündeki çalışmaları bakanlıklarımız yapıyor" açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de dikkat çeken bir çıkış geldi.

"HER ZAMAN GÜNDEMİMİZDE"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vatandaşların merakla beklediği asgari ücrete ikinci zam konusuyla ilgili konuştu. Çelik, konuşmasında "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımızın ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten Canan Kaftancıoğlu açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı ile ilgili, "Bu dosyanın içini ne ben bilirim ne de CHP bilir. Karar yayınlanır yayınlanmaz hemen Cumhurbaşkanımıza saldırmaya başladılar" dedi.

Canan Kaftancıoğlu 'suça teşvikten' hakim karşısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin ‘suç işlemeye tahrik’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 10 buçuk yıla kadar hapsi istemiyle hakim karşısına çıktı.