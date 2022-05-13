Bursa'da kaza yapan yaralı sürücünün kaza sonrası sözleri yürek yaktı. İnegöl'de Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada seyir halinde olan sürücü Ahmet Eren U. (14) yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin bahçe duvara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç savruldu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Başından yaralanan genç, hurdaya dönen aracın başına gelerek, "Üvey babam beni öldürür" diyerek gözyaşı döktü. Genci, çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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