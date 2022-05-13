Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde 81 ilde kaçak göçlerle mücadele Emniyet, Jandarma,Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 2022'de düzenlenen 5. Huzur operasyonu ile tüm hızıyla devam ederken ekipler bu kez 3 bin düzensiz göçmen yakaladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra ekipleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 38 bin 303 personel ve 174 dedektör köpeği ile 8 bin 157 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulaması yapıldı.

22 BİN YER KONTROL EDİLDİ

Yapılan uygulamada 6 bin 601 metruk bina, 11 bin 577 umuma açık yer, 494 terminal ve 3 bin 947 diğer yerler olmak üzere toplam 22 bin 619 yer kontrol edildi. Uygulamada 9’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 organizatör gözaltına alındı. 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalandı. 48’ i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 749 aranan şahıs tespit edildi.

BİN 294 KİŞİYE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

1199’u yabancı uyruklu ve 95’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 1.294 şahsa idari yaptırım uygulandı. Uygulamada; 14 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil ve 3 tekne-botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş ayrıca 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 33 adet mermi, 19 adet sahte pasaport, 2 adet sahte kimlik, 240 gr esrar, 50 gr eroin, 60 gr metanfetamin, 21 adet sentetik ecza, 3.400 adet makaron ve 1440 paket kaçak sigara elde edildi.

63 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı İzmir’in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 63 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da iki günde 726 düzensiz göçmen yakalandı Yasa dışı göçmenlere yönelik tartışmalar hem siyaset hem de kamuoyunda sürüyor. Emniyet birimleri ise bu konuda durmaksızın çalışıyor. Hemen hemen her gün çok sayıda kaçak, yakalanıp ülkesine gönderiliyor.

İstanbul'da 449 düzensiz göçmen yakalandı Türkiye'ye kaçak gelen göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul'da bugün 449 göçmen daha yakalandı. Böylelikle pazar gününden bu yana gözaltına alınanların sayısı 1.391 oldu