AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 19.23’te merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 4.95 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman ve Malatya illerinde ve ilçelerinde hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
13.05.2022 - 19:32 | Son Güncelleme: 13.05.2022 - 19:47
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : adıyaman,deprem,son dakika,
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