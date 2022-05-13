Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 13 Mayıs 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Selman GÜLER şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Yaralı askerden acı haber: Şehit ateşi Gümüşhane’ye düştü Pençe-Kilit Operasyonu'nda Kuzey Irak’ta araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu. Acı haber şehidin Gümüşhane'deki ailesine ulaştırıldı.

Hudut karakoluna hain saldırı, şehit ve yaralı askerlerimiz var Suriye sınırından hudut karakoluna havan mermileri atıldı. Hain saldırıda 1 askerimiz şehit olurken 3 askerimiz ve 1 sivil vatandaş yaralandı.

Bir ay önce evlenmişti: Yunus polis şehit düştü Sultanbeyli'de hafriyat kamyonuyla çarpışan yunus polislerinden birinin şehit düştüğü duyuruldu.