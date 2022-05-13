Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) katıldığı program için bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurdu. Yapılan aramada şahsın üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi. Zanlı, ekip otosuna bindirilerek emniyete götürüldü. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM'de net mesaj: Kalabalıklar içinde tek kalsak da mücadele vereceğiz AKM'de sahnelenen "Zindandan Mehmed'e Mektup" Sergisi ve "Reis Bey" tiyatrosunun gösteriminde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün de kendi bencil hesapları için ülkeyi ateşe atmaktan çekinmeyenler vardı. Bugün de aynı yoldan gidenler var." diyerek, yalnız kalsalar da mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Erdoğan'dan ABD'nin YPG'ye yönelik yaptırım muafiyetine tepki: Adımlarınızı doğru atın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD yönetiminin, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK işgali altındaki bölgelere tarım ve inşaat gibi alanlara yönelik yaptırım muafiyeti getirmesine sert tepki gösteren Erdoğan, "ABD'nin yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Yanlış yapıyorsunuz. Adımlarınızı doğru atın. Irak’ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye’de de yaparız" ifadelerini kullandı.