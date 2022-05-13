Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı, NATO'ya, Avrupa Birliği'ne (AB) ve ABD'ye yakınlaştığı gerekçesiyle işgal etti. Rus lider, savaşın henüz başlarındayken Finlandiya ile İsveç'i de "NATO'ya üye olmaya kalkarsanız sizi de vururz" şeklinde tehdit etti.

ERDOĞAN'DAN ÜYELİK ÇIKIŞI

İki İskandinav ülkesi, bu ikaza boyun eğmeyip NATO üyesi olmak istediklerini belirtti. Bunun ardından Rusya, tehdidini yineledi. Bugün bu yaşanılanlara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin üyeliğine sıcak bakmadığını söyledi. Erdoğan'ın bu sözleri ABD'de yankı uyandırdı.

"TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında, "Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz" dedi. Psaki, birçok NATO ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine desteğini açıkladığını anımsattı. Psaki "Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı

ABD’den İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine destek Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvurusuna destek verileceği ifade edildi.

Rusya: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya'ya tehdittir Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Finlandiya'nın NATO'ya katılımı Rusya için kesinlikle bir tehdit oluşturacak" dedi.

Son dakika: Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusuna gidiyor Son dakika: Devlet Başkanı Niinisto ve Başbakan Marin imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtildi.