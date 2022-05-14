Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Rusya'nın, NATO üyeliğine karşı çıktığı Ukrayna’ya açtığı savaş sonrası Finlandiya ve İsveç’in de İttifak’a girme hazırlıkları yapması tansiyonu iyice yükseltirken, terör örgütü PKK’ya açıktan destek veren bu ülkelere karşı Türkiye veto kartını çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada bu konuda 'olumlu bir düşünce' içinde olmadıklarını söyledi. Erdoğan "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın Türkiye 'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin âdeta misafirhanesi gibi. PKK’sı, DHKP-C'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumda. Hatta parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu konuda bizim olumlu bakmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı. Erdoğan, ABD'nin YPG'ye yaptırım muafiyeti kararı için de "Kabullenmemiz mümkün değil" yorumunu yaptı.

NATO'ya üye tüm ülkeler gibi Türkiye’nin de elinde veto kozu olduğuna işaret eden uzmanlar, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya’yı teröre karşı verdikleri destekten dolayı cezalandırabileceği görüşünde. Uzmanlar ayrıca, Türkiye’nin veto kartını kullanarak KKTC’nin tanınması, AB üyeliği, Türkiye’ye yönelik bütün yaptırımların kaldırılması gibi konularda Batı’nın geri adım atmasını sağlayabileceğine de işaret ediyor.

‘EVET’ DEMEK BÜYÜK HATA OLUR

Gazetemize konuşan güvenlik ve terör uzmanı emekli istihbarat albayı Coşkun Başbuğ, bu tür kozların ülkelerin eline çok nadir geçeceğine dikkat çekti. Başbuğ “Bizim Yunanistan konusunda elimizdeki en büyük kart veto hakkıydı. 12 Eylül yapısı, Yunanistan’ı NATO’ya dâhil ederek başımıza dert etti. İsveç ve Finlandiya teröre doğrudan destek veren ülkeler. Bugün İsveç yapımı birçok silahı PKK’nın üzerinde görüyoruz. Şimdi biz İsveç'in NATO’ya üyeliğine ‘evet’ dersek, hak ettiği dersi vermemiş oluruz. Cumhurbaşkanı’mızın bu konudaki çıkışı çok anlamlı. Bu açıklamayı destekliyorum” değerlendirmesini yaptı.

ERDOĞAN KATAR EMÎRİ AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, aralık ayında Katar'a gitmiş, bu ziyarette iki ülke arasında 15 yeni anlaşma imzalanmıştı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid en-Nahyan’ın vefatı dolayısıyla taziye için BAE’ye gideceğini söyledi. Erdoğan, “Uzun süredir bir rahatsızlığı vardı. Bugün de Rahman’a kavuştu. Rabb’im taksiratını affetsin, cennetiyle muamele etsin” ifadelerini kullandı.

ABD’den İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine destek Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvurusuna destek verileceği ifade edildi.

Rusya: Finlandiya'nın NATO'ya girmesi Rusya'ya tehdittir Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Finlandiya'nın NATO'ya katılımı Rusya için kesinlikle bir tehdit oluşturacak" dedi.