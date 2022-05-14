Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MKYK toplantısının ana gündem maddesi Suriyelilerin geri gönderilmesi oldu. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarının bu konu hakkındaki görüşünü dinledikten sonra “Suriyeliler konusunda bir şeyler yapacağız. Ama bunu ne Avrupa istediği için ne muhalefet istediği için yapacağız. Yapılması gereken ve doğru olanın bu olduğunu düşündüğümüz için bu adımları atıyoruz. Ürkek, çekingen ve silik bir politika değil, açık yüreklilikle söylüyoruz. Biz zaman içerisinde Suriye’de bir barış ortamının tesis edilmesine, dönenlerin dışında burada kalanların da zamanla gidebileceği bir ekosistem orada oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Toplantıda, 2023 için heyecan, moral ve motivasyonlarından hiçbir şey kaybetmediklerini belirten Erdoğan'ın "Bu anlamda, önümüzdeki son yaz. 2023’ün Mart ayına kadar neredeyse bir sene boyunca Haziran ayına kadar hiç durmadan çalışın. Asla bir moralsizlik ve motivasyonsuzluk olmasın. Kamuoyu, muhalefet ve sosyal medyada bir provokasyon var. Ancak pes etmeyin” dediği öğrenildi.

Erdoğan'dan NATO planına 'veto' kartı PKK'nın hamiliğini yapan İskandinav ülkelerinin NATO üyeliğine sıcak bakmadığını vurgulayan Erdoğan "Bizden öncekiler Yunanistan için NATO konusunda yanlış yaptı. İkinci yanlışı yapmayız" dedi.