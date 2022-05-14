Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan bazı şüpheliler ifadelerinde Ataşehir, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden yardım aldıklarını iddia etti. Şüphelilerden U.B.H, 15 Mart 2015'te düzenledikleri "15 Mart Gazi ve Ümraniye Şehitleri Yürüyüşü" sonrası polisin gruba müdahale ettiğini anlattı. U.B.H, buradaki molotofkokteyli malzemelerinin alınması için parayı o dönem Ataşehir Belediyesinde çalışan Y. Ç'nin verdiğini kaydetti.

U.B.H, Temmuz 2015’te polisle çatışmaya giren Günay Özarslan’ın öldürülmesini protesto etmek için Sultangazi'de düzenlenen eylemlere katılmak amacıyla yine Y.Ç'nin Ataşehir Belediyesinden araç ayarladığını anlattı.

Terör örgütünce yapılan anma, kamp, eylem, piknik gibi faaliyetlerde kullanılan araç ve akaryakıtların Ataşehir Belediyesinde görevli "Hasan" isimli bir kişiden aldıklarını belirten U.B.H, örgüte ait "Halk Cephesi Derneği"nin bütün malzemelerinin yine bu belediye tarafından alındığını söyledi.

Şüpheli H.S. de, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Şafak Yayla'nın da katıldığı gençlik kampına Sarıyer Belediyesinden ayarlanan otobüslerle gittiklerini anlattı.

Şüpheli K.K. de Şişli Belediyesinden 50 ile 60 arasında ramazan kolisi yardımı aldıklarını söyledi. Zanlılardan F. B.M. de "Ataşehir Belediyesinin aşevinden 1 Mayıs Anadolu Haklar Derneğine haftanın beş günü öğle yemeği gelir" dedi.

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