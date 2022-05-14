Türkiye Gazetesi

Askerlerimiz terör örgütlerine geçit vermeden topraklarımızı savunmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'ye düzenlenen atışlarla teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği PKK/YPG'li 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakanlık paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

Ayrıntılar geliyor...

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