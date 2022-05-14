Türkiye Gazetesi

Rize-Artvin Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılıyor. Yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip ve 3 milyon metrekare alana yapılan dev eserin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin iftihar verici eserleri arasındaki yerini alan Rize- Artvin Havalimanı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz dolgusu olan 5 havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin'le birlikte ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık. Sıfırdan yapmışcasına yenilediğimiz havalimanları da var. Yaklaşık 5 yılda 4.4 milyar liralık yatırımla tamamlanan Rize Artvin havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminaliyle gurur verici eser oldu.

RİZE VE ARTVİNLİ VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rizeli hemşerilerimize sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip gelirse bu ne tabi Rizeli, Artvinli'ye yakışır. Bu uçaklar dolmalı ki gidiş gelişler çok farklı şekilde devam etsin."

TÖRENİN ARDINDAN BİR ARAYA GELECEKLER

Açılış töreni için İstanbul'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler özel uçak "TUR" ile saat 13.20'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saat 13.45'te Rize'ye geldi.

Liderleri taşıyan uçaklar, su takı ile karşılandı. Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla açılış töreninin yapılacağı alana geçti. Erdoğan ve Aliyev törenin ardından bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 08.30'da havalanan Türk Hava Yollarına ait TK 2538 sefer sayılı "Rize-Artvin" adlı yolcu uçağı, 10.35'te Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı ve böylece havalimanına ilk yolcu uçağı iniş yapmış oldu.

3 MİLYON METREKARE ALANA İNŞA EDİLDİ

3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

KULE İÇİN 'ÇAY BARDAĞI' FORMUNDAN ESİNLENİLDİ

Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında, yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binasının yanı sıra çay bardağı formundan esinlenilerek 36 metre yüksekliğinde kule inşa edildi. Gövdesi aydınlatılan kule, bölgenin siluetine de canlılık katacak.

Teknik ve yapım özellikleriyle kendi alanında dünyanın sayılı örnekleri arasında yerini alacak olan Rize-Artvin Havalimanı, yaklaşık 19 futbol sahası büyüklüğünde, bir başka deyişle 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip.

Havalimanının 49 bin metrekaresi, Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu olan 1453 ağaçla yeşillendirildi.

Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa yolculuğunu, bölgedeki tarihi ve etkileriyle anlatmak üzere Çay Müzesi'ne ve sanatsal objelere yer verilen havalimanında, 448 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülke turizmine, ticaretine, üretimine sağlayacağı katkılarla, millete, çevreye, ülke ekonomisine hizmet edecek havalimanı, Doğu Karadeniz, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak taşımacılık zincirinin aktarma merkezi de olacak.

Havalimanı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Rize-Artvin Havalimanı’nda sonra gelindi: Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak Rize ve Artvinlilerin dört gözle beklediği Türkiye’deki deniz dolgusuyla yapılan 2. havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacak. Bugün açılışı yapılan Rize-Artvin Havalimanı’na THY’a ait yolcu uçağı ile İstanbul’dan ilk sefer gerçekleşti.