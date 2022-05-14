Türkiye Gazetesi

MKE AŞ, Fırtına obüsünün muharebe sahasındaki hareket kabiliyetini arttırarak Yavuz obüsünü geliştirdi. Yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarda destek unsuru olarak kullanılacak olan Yavuz, Fırtına obüsündeki gibi 155 milimetre 52 kalibre silah sistemine sahip. Uzun yıllardır çekili ve kundağı motorlu obüslerde kullanılan silah sistemi, 6x6 araç üzerine monte edildi ve zorlu kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti. Tamamen zırhı olarak geliştirilen Yavuz’un atışa hazırlanma süresi en fazla 1, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi ise 2 dakika sürüyor. 5 kişilik mürettabatı taşıyabilecek olan Yavuz, çift kabine sahip bulunuyor. Aracın azami hızı saatte 90 kilometreye çıkıyor.

AYNI HEDEFİ 3 FARKLI MÜHİMMATLA VURUYOR

Öz kaynaklarla geliştirilen Yavuz obüs, aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. MOD 274 mühimmat ile 40 kilometre menzile sahip olan Yavuz obüsü, 1 dakikada 4-6 atım yapabiliyor. 18 mühimmat kapasitesi bulunan Yavuz obüsü tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Silah sistemiyle, NATO standartlarına uygun 155 milimetre çapında tüm mühimmatlar atılabiliyor. Silah sistemi ve mühimmat konusundaki çalışmalarıyla menzilini 2 katına çıkacak olan Yavuz obüsünün yurt dışı satışları için görüşmelerde sona gelindi.

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