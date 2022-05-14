Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, yarın Üsküdar'daki "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği ve Maltepe'deki "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" mitingi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Söz konusu yolların 06.00-11.00 saatleri arasında kapalı olacağı açıklandı.

USKİDAR'DA TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGAHLAR

Üsküdar Harem Sahil Yolu ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Hakimiyeti Milliye Caddesi (Sahil Yolu ile Selmani Pak Caddesi arasında kalan kısım) ve bu güzergaha çıkan cadde-sokaklar, Paşalimanı Caddesi ve bu güzergaha çıkan cadde-sokaklar, Kuzguncuk Çarşı Caddesi ve bu güzergaha çıkan cadde-sokaklar, Abdullah Ağa Caddesi (Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Kuzguncuk Tünel Çıkışı arasında kalan kısım) ve bu güzergaha çıkan cadde-sokaklar trafiğe kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak Selimiye İskele Caddesi, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi, Gümüşyolu Caddesi, D-100 kara yolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Halk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Dr. Fahri Atabey Caddesi kullanılabilecek.

MALTEPE'DE TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGAHLAR

Valilik ayrıca yarın Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" mitingi nedeniyle saat 08.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları da duyurdu.

Turgut Özal Bulvarı (Maltepe Sahil Yolu), (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapalı olacak.

Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi ve D-100 ise alternatif olarak kullanılabilecek.

İstanbullular dikkat! Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası yurt genelinde Trabzonspor taraftarının kutlamaları devam ediyor. Bugün İstanbul'da yapılacak olan kutlamalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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