Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz'de bulunan iki ilimiz olan Rize ve Artvin'e ulaşımı kolaylaştıracak ve dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, bugün gerçekleştirilen açılışla hizmete girdi. Söz konusu gelişmenin ardından MSB, Türkiye'nin uzaydaki gözü olan Göktürk-1 uydusunun kaydettiği Rize-Artvin Havalimanı görüntülerini paylaştı.

GÖKTÜRK-1'İN ÇEKİMİYLE RİZE-ARTVİN HAVALİMANI

3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na ait Göktürk-1 uydusundan gelen görüntüleri paylaştı.

"BİR DE UZAYDAN BAKMAK İSTER MİSİNİZ?"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na bir de uzaydan bakmak ister misiniz? Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Dünyada 5 tane, 2'si Türkiye'de! Rize-Artvin Havalimanı açıldı Son dakika haberi: Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Erdoğan, "Dünyada deniz dolgusu olan 5 havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin'le birlikte ikisi ülkemizdedir" dedi.

Rize-Artvin Havalimanı’nda sonra gelindi: Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak Rize ve Artvinlilerin dört gözle beklediği Türkiye’deki deniz dolgusuyla yapılan 2. havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacak. Bugün açılışı yapılan Rize-Artvin Havalimanı’na THY’a ait yolcu uçağı ile İstanbul’dan ilk sefer gerçekleşti.

Rize-Artvin Havalimanı’na ilk inişi Erdoğan ve Aliyev yapacak Türkiye’nin Rize ve Artvin illerine hizmet verecek olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına 8 gün kalırken piste ilk inişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yapması bekleniyor.