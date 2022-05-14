Türkiye Gazetesi

Edirne’deki Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat olan Ö.D.A., doktorun kendisinden bıçak parası aldığını iddia ederek, avukatı aracılığıyla doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Gerekli delillerin toplanması üzerine gerçekleştirilen ameliyat öncesi para aldığı iddiasıyla yargılanan Prof. Dr. H.T.’ye 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

RÜŞVET BELGELENDİ

Doktor hakkında Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘irtikap’ iddiasıyla dava açıldı. Müşteki Ö.D.A. ifadesinde ameliyat masrafları dışında sanık profesörün kendisinden bıçak parası istediğini ve bu parayı doktorun banka hesabına yatırdığını iddia etti. Sanık Prof. Dr. H.T. de bilgisi dışında hesabına para yatırıldığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi. Müşteki Ö.D.A.'nın avukatı Emine Sevil Koyuncu, rüşvet alma suçunun belgelendirilerek ispat edildiğini ifade etti.

HAPİS CEZASI ALDI

Davanın karar duruşmasında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, banka dekontları ve ifadeler değerlendirildiğinde ‘rüşvet alma’ suçunun oluştuğu belirtilerek, Prof. Dr. H.T.’nin cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanık Prof. Dr. H.T.’nin 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 1 yıl 8 ay süre ile hak ve yetkilerini kullanmasının yasaklanmasına karar verdi.

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