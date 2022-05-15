Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK terör örgütü üyesi Hayri kod adlı Ekrem Üstek'in Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap'ta saklandığı bölgeyi tespit etti. Hakkında arama kaydı bulunan Ekrem Üstek, MİT'in operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK KANLI EYLEMİN FAİLİYDİ

Teröristin, PKK/YPS mensubu olarak Şırnak'ta 2015-2016'da düzenlenen çukur eylemlerine katıldığı, asker ve polislerin şehit edilmesinden sorumlu tutulduğu ve hakkında arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

YASA DIŞI YOLLARLA KAÇMIŞ

Teröristin ayrıca 1990'lı yıllarda PKK adına adam kaçırma, patlayıcı/mühimmat temini, adam öldürmeye teşebbüs, reşit olmayan çocukları kaçırarak örgüte teslim etme gibi suçları dolayısıyla uzun yıllar cezaevinde yattığı, Şırnak'taki çukur eylemlerinin ardından yasa dışı yollarla Aynularap'a kaçtığı belirlendi.

Terörist Üstek'in, 1991'de Şırnak şehir merkezinde düzenlenen silahlı çatışmaların planlanması, 1992'de Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması olaylarında da yer aldığı kaydedildi.

Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 52 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütünün Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısının ardından yapılan cezalandırma atışları sonucunda 52 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedefin tahrip edildiği belirtilirken, terör hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin yeni görüntüler de paylaşıldı.