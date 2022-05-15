Türkiye Gazetesi

Geçen hafta Güldür Güldür Show adlı eğlence programının fragmanında yer alan ve büyük yankı uyandıran Nurettin Nebati skeci izleyiciyle buluşmamış ve 'sansür' iddiaları gündeme gelmişti. Bir hafta boyunca sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer alan skeç, dün akşam izleyiciyle buluştu.

Skeçte Aziz Aslan'ın canlandırdığı Bakan Nebati'nin, kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar sosyal medyada gündem oldu, skeç büyük beğeni topladı. Programın sosyal medya hesabından paylaşılan skeci alıntılayan Bakan Nebati, skeçle ilgili paylaşımda bulundu.

BAKAN NEBATİ CEVAP VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan, skece cevap vererek, "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerini kullandı.

Güldür Güldür Show'un resmi Twitter hesabından bu paylaşıma cevap geldi. Paylaşımda, "Mizaha yaklaşımınız ve paylaşımınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki skece bekleriz" ifadeleri yer aldı. Bunun üzerine Bakan Nebati, "Elbette, memnuniyetle. İlk fırsatta geleceğim inşallah" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Bakan Nebati'nin ilk mesajına sessiz kalmadı. Kalın, Nebati'nin paylaşımına "Işıltı işte şimdi güldür güldür geldi" yorumunu yaptı.

Bakan Nebati: Fırsatçılar tespit edildi, bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Konut desteği sonrası fırsatçılara tepki gösteren Nebati "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Konut paketi açıklanmadan önce tüm önlemleri aldık. Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız" dedi.