Türkiye Gazetesi

8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü Dünyanın en uzun orta açıklı köprüsü özelliğine sahip. 5 milyar 362 milyon euro ekonomiye katkısı olacak olan köprü bir saatlik yolculuğu 6 dakikaya indirecek özellikte.

İlk açılışında 1 hafta boyunca ücretsiz olan köprü dünya basınında da yankı uyandırmıştı. Dev ve görkemli köprü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaşımı ile tekrar gündeme geldi.

İstanbul Valisi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçti. Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçtiği anları Twitter hesabından "Maşallah" notuyla paylaştı. Paylaşım büyük ilgi topladı.

MSB, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu görüntülerini paylaştı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1915 Çanakkale Köprüsü'nün GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından çekilen görüntülerini paylaştı.

1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyol geçiş ücretleri belli oldu! İşte geçiş tarifeleri Türkiye’nin dev projelerinden biri olan ve dünyanın en büyük orta açıklığa sahip köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılmıştı. Bir hafta boyunca geçişlerin ücretsiz olduğu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler bu gece yarısından itibaren ücretli oldu. Peki 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti ne kadar? Otoyolları kullanan bir otomobilin ödeyeceği tutar kaç TL? Otoyol geçişlerinin ücreti ne? Buna göre hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobilin ödeyeceği ücret 272.50 lira oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde ücretsiz geçiş süresi sona erdi Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne gece yarısı bir haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti.