Türkiye Gazetesi

Mehmetçiğin terörle mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 10 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 95'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 95'e yükseldi" ifadelerine yer verildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.

MSB duyurdu: 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi.