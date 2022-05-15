Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında yer alan, Türkiye’nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine dair iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Hindistan'ın, aşırı sıcaklar nedeniyle buğday ihracatını yasaklaması, Ukrayna ve Rusya'dan da buğday alınamadığı için Türkiye'de buğday krizi yaşanacağı ve ekmek fiyatlarının yükseleceğine ilişkin haberlerin de doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada Türkiye'nin bu süreçte Hindistan'dan herhangi bir buğday talebi olmadığı, "Buğday ithalatı, büyük çoğunlukla buğday mamulleri ihracatı amacıyla yapılmaktadır" denildi.

ÜRETİMDE İLK SIRADAYIZ

2021 yılında 2,44 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık 3,23 milyar dolarlık buğday mamulleri ihracatı yapılarak, buğdayda dış ticaret fazlası elde edildiği vurgulandı. Türkiye'nin Hububat ve baklagil piyasasında dünyanın en önemli ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Açıklamaya göre, 2021 yılında kuru fasulye üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkiye dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin buğday mamulleri üretiminde de başı çektiği, nohut üretiminde dünyada ikinci, mercimek üretiminde de dördüncü sırada olduğu bilgisi paylaşıldı.

Dünyayı bekleyen tehlike: Kıtlık kapıda Dünyanın tahıl ambarları olarak nitelendirilen Rusya ile Ukrayna'nın savaşa tutuşması, pandemiyle sarsılan piyasaları felç etti, gıda fiyatları uçtu. Uzmanlara göre savaş uzarsa kıtlık kaçınılmaz olur.

Putin buğdayı silah olarak kullanabilir Rusya'nın buğday ihracatında ilk sırada yer aldığını hatırlatan Dr. Tuğrul Çama, "Köşeye sıkışan Putin, gazda olduğu gibi hububatta da tüm dünyanın boğazını sıkar" dedi.