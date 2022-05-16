Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Pandemi sebebiyle bozulan tedarik zinciri ve devamında yaşanan çip krizi, global çapta otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Küresel markalar otomobil üretiminde frene basarken yaşanan bu durum, son tüketiciye de yansıdı. Bayilerden araba almak isteyenler, sipariş verdikten sonra 3-5 ay beklemek zorunda kaldı. Bu durumu fırsata çeviren bazı bayiler olduğu da ortaya çıktı. Fabrikadan önceden sipariş alarak stoklayan bazı bayiler vatandaşlara belli şartlarda otomobil satmaya başladı.

Bayiye giden tüketiciye önce ‘otomobil yok, beklemek zorundasınız’ deniliyor. Satış danışmanı bir gün sonra arayarak ‘aracımız var ancak belli şartları karşılamanız gerekiyor’ teklifinde bulunuyor. Lüks bir markanın İstanbul bayisi 1,8 milyon TL için anlaştığı otomobili hemen vermesi durumunda 2 milyon TL’ye kadar çıkarıyor.

Şartlar şöyle sunuluyor: Öncelikle yeni otomobili almak için takas şartı isteniyor. Herhangi bir aracı götürdüğünüzde piyasa bedelinin çok altında fiyat veriliyor. Örneğin normal piyasa bedeli 800 bin lira takas otomobiline 700 bin lira fiyat biçiliyor. Ardından üç yıl kaskoyu otomobili satın aldığınız bayiden yaptırma zorunluluğu getiriliyor. Normal şartlarda 20 bin lira olan lüks aracın kaskosu için 30 bin lira isteniyor ve her yıl yenileme taahhüdü imzalattırılıyor. Otomobile ekstra aksesuar taktırma mecburiyeti de getiriliyor. Büyük jant, deri döşeme, koltuk ısıtma gibi opsiyonel özellikle satılan araca ekleniyor. Böylece otomobil size çok daha pahalıya geliyor.

Teyit için aradığımız bir başka bayi de aynı uygulamayı yaptığını ifade etti. Düşük kalitede bir aracın teslimi için iki ay sonraya gün verildi. Ancak bagaj havuzu, geri görüş kamerası ve metalik renk farkı alındığında otomobili hemen teslim edebileceklerini ifade ettiler. Böylece ekstradan 15 bin lira ücret talep ettiler. Uzmanlar “Bu tür durumlar ile karşılaşanlar ‘ALO 174’ tüketici çağrı merkezini arayarak şikâyet etsin” dedi.

Otomotiv sanayi fırsatçılık peşinde değil Herkesin aklındaki soru, kurlar 5 artarken niye fiyatlar 15 arttı? Enerji, ham madde gibi kalemlerde yaşanan artış ise yüzde 120 gibi oranları zorlamaya başladı.