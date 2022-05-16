Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki canlı bomba TEM ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba saldırısı engellenmiş oldu.

DEAŞ'IN PLANLADIĞI 10. CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı "canlı bomba", Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı

Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede; DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde örgütsel dökümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı.

Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğünce EBİ ENES EL KAHTANİ kod adlı Beşşar El MIZHEN isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller el konuldu.

Teröristin; "DEAŞ terör örgütüne - sözde- biat ettiği ve örgütün -sözde- Şam Vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına Ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi.

Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu."

Adana’da canlı bomba alarmı Adana’da bir şahsın üzerinde bomba düzeneği bulundu. Söz konusu kişi bekçiler tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

DEAŞ’lı teröristin cep telefonundan canlı bomba yeleği yapımı videoları çıktı Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4’ü tutuklandı. Bir zanlının cep telefonunda ise 52 sayfa canlı bomba yeleğinin nasıl yapıldığını anlatan video ortaya çıktı.

Mardin'de canlı bomba etkisiz hale getirildi Mardin'in Nusaybin ilçesinde üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.

PKK ile DEAŞ'tan canlı bomba pazarlığı El-Hol ve Roj kamplarında tutulan 114 DEAŞ’lı aile ile PKK, iki ay pazarlık yaptı. Anlaşma sağlanan 27 DEAŞ’lıya bombalı saldırı eğitimi verildi