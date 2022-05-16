Türkiye Gazetesi

Kongreye Eski Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve İstanbul'da yaşayan Şuhutlular katıldı. Pandemi sebebiyle iki yıldır yapılamayan genel kurul toplantısı Üsküdar Libadiye'deki DSİ Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Kongrenin onur konuğu olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kongresine katılmaktan dolayı bahtiyarlık duyduğunu söyledi. İSKİ Genel Müdürü olduğu 1994 yılından bugüne tam 26 yıldır gerek bürokrat gerekse milletvekili ve bakan olarak Şuhut'un ismini bütün ülkeye tanıtmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Eroğlu, vakıf ve derneklerin önemini vurguladı. Gurbetteki Şuhutluların özünü kaybetmemek için mutlaka dernekleşmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Eroğlu, bakanlık yaptığı süreçte Şuhut'un kalkınması yolunda hizmet ettiğini belirtti. Eroğlu, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü nedeniyle Şuhut'ta ve Afyonkarahisar'da önemli etkinlikler yapılacağını açıkladı.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt da gurbette yaşayan Şuhutluların birlik ve dayanışma içinde olmalarından dolayı gurur duyduğunu belirterek dernekleşmenin öneminden bahsetti.

Şuhut Kültür ve Dayanişma Derneği'nin kurulduğu günden bu tarafa birçok etkinliğe imza attığını, kitap ve dergi yayınladığını, sıla hasretiyle yanıp tutuşan hemşehrilerimizin Şuhut ile bağlantı noktası olduğunu vurgulayan Bozkurt, kongrenin hayırlı olmasını diledi. Daha sonra seçimlere geçilerek yeni yönetim kurulu belirlendi. Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yönetim kuruluna seçilen üyeler şöyle sıralandı: Suat Benli, Tarık Özaşkın, Ali Yonca, Halil İbrahim Doruklu, Güngör Dündar, Mehmet Çaylak, Osman Uçar, Prof. Dr. Eyüp Sarıtaş, Süleyman Kısacık, Ziya Alçiçek, Anıl Halis Akar.