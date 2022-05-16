Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir dolandırıcının hedefi oldu. Cep telefonundan İmamoğlu'nu arayarak kendini HSYK üyesi olarak tanıtan B.B., İBB Başkanı'ndan Antalya'da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedi.

Aynı kişi bir süre sonra İmamoğlu'nu bir kez daha arayıp kendini bu kez Yargıtay Başsavcısı H.E. olarak tanıttı ve tekrar aynı talepte bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu kendisini bir dolandırıcının aradığını anlayarak harekete geçti ve konuyu savcılığa taşıyarak başvuruda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kendisini HSYK ve Yargıtay Başsavcısı olarak tanıtarak İmamoğlu'nu dolandırmaya çalışan kişinin kimliğini tespit etti.

4 AYRI SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

4 suç kaydı olan Hakan B. (52) gözaltına alındı. Hakan B.'nin sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İsmail Türüt'ten Ekrem İmamoğlu'na suç duyurusu Ünlü sanatçı İsmail Türüt, Karadeniz gezisi esnasında türkülerinin izinsiz kullandığı gerekçesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

İmamoğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna çarpıcı cevap İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Benim gündemimde yok" derken "Genel Başkanla yarış bizim ne haddimize... " diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu’na 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 tarihindeki seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin YSK başkanı ve üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi.