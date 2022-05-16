Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayi Başkanlığı, sosyal medya hesabından başkanlığın logosunun değiştiğini duyurdu. Yeni logo görselinin yer aldığı paylaşımda "Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur." İfadeleri kullanıldı.

Yeni logo

SAVUNMA BAKANLIĞI YENİ LOGOYU PAYLAŞTI

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Başkanlığımızın logosu değişti. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer bağlı kurumlarla bütünlük oluşturan yeni logomuzu siz değerli kamuoyuna takdim ediyoruz. Hayırlı olsun. Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur. Ayrıca Logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk Devleti’ni sembolize etmektedir."

Eski logo

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise yeni logoyu paylaşarak "Başkanlığımızın logosu değişti. Hayırlı olsun." dedi.