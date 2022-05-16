Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ederken, diğer 1 şüpheli hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasında, kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde 12 şüpheli yakalandı.