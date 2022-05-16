Türkiye Gazetesi

16 Temmuz 2020'de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin , yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmış ardından "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı ile diğer sanıkların yargılanmasına devam edilirken görülen 12. duruşmada bir gelişme yaşandı.

KARDEŞ AVCI HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Duruşmada Cemal Metin Avcı ile diğer sanıkların yargılanmasına devam edilirken Avcı'nın kardeşi sanık Mertcan Avcı ve avukatı dinlend ve Mertcan Avcı hakkında adli kontrol kararı verildi.

PINAR GÜLTEKİN DAVASI SÜRECİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istenmişti.

Yargılama sırasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak" suçundan Mertcan Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince savcılığa iade edilmişti.

Başsavcılığın itirazını kabul eden üst mahkeme, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin "iddianamenin iadesi" kararının kaldırılmasına ve evrakın gereğinin yapılması için Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine iadesine hükmetmişti. Üst mahkeme, verilen karar kesin olduğundan kanun yollarına başvurma olanağının da bulunmadığına oy birliğiyle karar vermişti.

GÜLTEKİN'İN ANNESİ İÇİN CEZA İSTENMİŞTİ

Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin hakkında da duruşmada söylediği sözler nedeniyle tehdit ve hakaret suçlamasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Cinayet kurbanı Pınar Gültekin'in annesine hakaret davası açıldı Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin hakkında dava açıldı. Sebebi ise duruşma salonunda sanık Cemal Metin Avcı'ya söylediği sözler...

Pınar Gültekin cinayetinde katilin kardeşine tahliye Muğla Akyaka'da hunharca katledilen Pınar Gültekin davasında katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı, delilleri sakladığı iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Sanık tahliye edildi.

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Cemal Metin Avcı’nı kardeşine müebbet istemi Muğla’da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında, ‘cinayete iştirak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldığı öğrenildi.