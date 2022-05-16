Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisinde Cumhur İttifakının teklifiyle kabul edilen öğrenci ulaşım kartlarına yapılan indirime ilişkin kararı veto etti. Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise karar nedeniyle İmamoğlu’na “Reklama 849 milyon lira ayıran İBB Başkanı” sözleriyle tepki gösterdi. İmamoğlu daha önceki açıklamasında ise kararı veto edeceğini belirtmişti.

"TABİİ Kİ VETO EDECEĞİM" DEMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu daha önce, mecliste tartışılarak kabul edilen, yüzde 40'lık ulaşım zammının öğrenciler için sübvanse edilmesine yönelik karara ilişkin, "Önce 'indirimi yapacağız' dedik, seçimden önce. Biz 85 liraya -mazot 6 lirayken- öğrenciye sattığınız kartı 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş, öğrenci 109 liraya çıktı, diyorsunuz ki '78 liraya sat.' O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat. Allah akıl versin. Kendi çocuklarınıza, gençlerinize anlatın bunu, size gülerler. Evlatlarınıza, çocuklarınıza, gençlerinize anlatamazsınız. Tabii ki veto edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

"İSPARK'IN SERMAYE ARTIŞI VE SÜBVANSE KARARINI DESTEKLEYECEĞİZ"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reklama 849 milyon lira ayıran İBB Başkanı, İstanbullu öğrencilerimiz için 463 milyon lira sübvanseyi çok görerek, meclisten geçirdiğimiz, 'Öğrenci abonmanlarına yapılan yüzde 40 zammın geri alınması ve İETT’nin sübvanse edilmesi' teklifimizi veto etti" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında İSPARK'taki duruma da değinen Göksu, "CHP'li İBB Başkanı gibi siyasi şov ve popülizm yapmıyor, İSPARK çalışanı emekçilerimizin beklediği müjdeyi veriyoruz. İBB Cumhur İttifakı Grupları olarak bu yükün İstanbulluların üzerine yıkılmasına izin vermeyecek, İSPARK'ın sermaye artışı ve sübvanse kararını destekleyeceğiz." dedi.

İBB'den ulaşım zamlarında 'öğrenci' kararı İBB Meclisi'nde Cumhur İttifakı teklif etti, geçen hafta ulaşıma gelen zamdan öğrencilerin muaf tutulması kararlaştırıldı.

Cumhur ittifakı öğrenci akbiline getirilen yüzde 40 zam için harekete geçti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı arından Cumhur ittifakı harekete geçti. AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu öğrencilerimize bir müjdem var diyerek duyurdu. Göksu paylaşımında AK Parti ve MHP grubunun pazartesi günü öğrencilere yönelik yüzde 40 zammın kaldırılması için teklif vereceğini açıkladı.