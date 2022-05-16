Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

BU YIL 31 TERÖRİST TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan örgüt mensubunun 1993'te terör örgütüne katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 31'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu"

PKK'da çözülme sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Bu kapsamda 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim olduğu duyuruldu.

PKK’da çözülme devam ediyor: Bir terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı, bir PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.