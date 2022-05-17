Türkiye Gazetesi

Gezi’de “ağaç sökülüyor” diye yakıp yıkan sözde çevreciler, şimdi de Atatürk Havalimanı’na “Millet Bahçesi yapılıyor, ağaç dikiliyor” diye isyan hazırlığına başladı.

Geçtiğimiz yıllarda Atatürk Havalimanı’nın yerine park yapılmasının kendi projesi olduğunu söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi ise Millet Bahçesi’ne karşı çıktı. Kılıçdaroğlu Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar. Peki bu işe neden alelacele giriştiler? Yok edilen Atatürk Havalimanı’nın değerini de çetelerden, onların siyasal ayağından ve yabancı suç ortaklarından alacağımızı bilmiyorlar mı? Gelecekseniz, bunu bilerek gelin. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti sana ise özel ilgi göstereceğiz!"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da “dev yeşil örtü” Millet Bahçesi’ne karşı partilileri eyleme çağırdı. Kaftancıoğlu, “Yarın (bugün) saat:11.00’de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz” paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İstanbul'a yeni millet bahçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kurulacağını söyledi.