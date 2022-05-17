Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüşmüş, hayatını kaybeden devlet başkanı için başsağlığı dilemişti.

Erdoğan'ın bugün öğlen saatlerinde taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket edeceği öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile de ikili görüşme gerçekleştirecek.

Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan önceki adıyla Abu Dabi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan babasının vefat etmesinin ardından devlet başkanı seçilmiş ve görevinin başına geçmişti.

ŞEYH HALİFE BİN ZAYİD EL-NAHYAN KİMDİR?

Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan, babası Zayid bin Sultan el-Nahyan'ın yerine 3 Kasım 2004 tarihinde göreve başlamış ve babasının hastalığı nedeniyle devlet başkanı vekili olmuştu.

Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan, 2014 yılında felç geçirdi ve sağlık sorunları nedeniyle kameralar karşısına çıktığı pek görülmemişti.

Aynı zamanda Abu Dabi Emiri olan el-Nahyan, Abu Dabi Kalkınma Fonu'nun başkanlığı görevini de yürütüyordu.

BAE'nin yeni Devlet Başkanı Al Nahyan'ın oğlu Zayid Al Nahyan oldu ​Birleşik Arap Emirlikleri'nin hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.

BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti. BAE'de 40 gün süreyle resmi yas ilan edildi.

Türkiye ile BAE arasında ekonomik ortaklık: Hedef 15 milyar dolar Ticaret Bakanı Muş, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin başladığını duyurdu. Muş, söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefini kısa zamanda yakalacağını belirtti.