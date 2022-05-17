Ankara’nın Sincan ilçesinde bir süper market zinciri GİMSA mağazında meydana gelen olay vatandaş tarafından kameraya alındı. Çaya gelen zammı fırsat bilen süper market, çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar tepki çekti.
FIRSATÇI MARKETE CEZA KESİLDİ
Alışveriş yapan vatandaş o anları kamerayla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme başlattı. Ekipler çay raflarını boşaltan markete ceza kesti.
ÇAYA ZAM GELDİ
Çay fiyatlarına zam geldi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaş çay alımlarında kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından ÇAYKUR’un çay fiyatlarına ortalama yüzde 43,71 zam yaptığı ifade edildi.
Çayı olmayan alsın! ÇAYKUR'dan kuru çaya zam Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 zam yaptı. Sektör, Haziran'da çaya yine zam beklendiğini söyledi