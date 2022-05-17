Türkiye Gazetesi

Bursa'da saldırı hazırlığındaki 3 DEAŞ'li terörist yakalandı. Teröristlerin canlı bomba hazırlığında olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bursa'da DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı." denildi.

DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021 yılında Çorum’da yakalanarak adli mercilerce tutuklanan yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijitaller materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa’da operasyon başlatıldı. Bursa TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem, fedai (canlı bomba) eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere de el konuldu.

Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 11’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

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