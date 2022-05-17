Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde deniz dolgusu ile inşa edilen ve bu özelliği ile dünyada 5'inci, dünyada ise 2'nci olma özelliği taşıyan Rize-Artvin Havalimanı açıldı. Açılış törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Açılış töreninde Aliyev ile bir araya gelen Bahçeli, Azerbaycan liderine Türk töresinde 'dostluk nişanesi' olarak bilinen tabanca takdim etti. Tabancanın altın kaplamalı SAR9 model bir tabanca olduğu belirtildi. Üzerinde el yazısıyla 'Karabağ Fatihi' yazan, tamamen yerli ve milli olan Sarsılmaz’ın özel işlemeli, altın kaplamalı SAR9 tabancasında ayrıca '2 Devlet, Tek Millet' sloganı ile Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı yer aldı.

TÜRKİYE'NİN ÖZGÜN VE YERLİ TABANCASI SEÇİLDİ

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yürüttüğü Türkiye2nin Özgün Yerli Tabanca Projesi kapsamında Sarsılmaz tarafından üretilen SAR 9 modeli, Silahlı Kuvvetler ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tüm testlerini açık ara birincilikle bitirerek Türkiye’nin özgün ve yerli tabancası seçildi.

Görev tabancası SAR9 en zorlu şartlarda hedefi bulmak için tasarlandı. Kullanım kolaylığı ve hafif yapısıyla benzerlerinden ayrılan SAR 9, üstün nitelikli polimer gövdeye sahip.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Aliyev açılış töreni için bir araya geldi

FARKLI EL TİPLERİNE UYUM SAĞLIYOR

9 milimetrenin tüm avantajlarını sunan SAR 9, ayrıca farklı el tiplerine uyum sağlaması amacıyla değiştirilebilir kabza kapakları (S-M-L) ve sırtlıklarının yanı sıra gövde üzerinde bulunan aksesuar rayı sayesinde kullanıcısıyla uyum sağlıyor.

İğne ve tetik emniyeti de bulunan SAR 9, güven duygusu ve konforu bir arada sunuyor.

MHP Lideri Bahçeli'den Finlandiya ve İsveç çıkışı: Teröristlerle bir araya gelmeyiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.