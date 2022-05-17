Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

''Hepimiz il başkanlığından geliyoruz. Ama biz çıkıp hiçbir zaman 'katil devlet' demedik. Siyasetimize anarşizm, terörizm bulaştırılmaya çalışılıyor.

ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMASI

İstanbul'un nefes alabileceği bir yerin yapımına geçmişte yaptıklarınızla nasıl itiraz edeceksiniz. İstanbul Havalimanı olmasaydı trafik çekilmez olurdu."

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İçişleri Bakanı Soylu: 1 Mayıs için tüm tedbirler alındı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarınki 1 Mayıs kutlamaları açıklamalarda bulundu. Soylu "Tüm tedbirler alındı. İsteiğimiz 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın bayram olarak kutlanabilmesidir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu: Bizim güçlü bir liderliğimiz var İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güneyimizde ve doğumuzda olanlara hep beraber şahidiz. Dünya çok ciddi bir yönsüzlük ve vizyonsuzluk durumu yaşıyor. Oysa bizim güçlü bir liderliğimiz ve hakikaten istikrarımız var. Son 20 yılda bu istikrarın getirdiği ciddi bir devlet gücümüz, kapasitemiz ve alt yapımız var. Değişimlerimiz var ve değişimlere, yeniliğe açık bir milletiz” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Asayiş hizmetlerinde memnuniyet yüzde 77 İçişleri Bakanı Soylu, TÜİK verilerine göre asayiş hizmetlerinden memnuniyetin yüzde 77 olduğunu, yakalanan bu başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacaklarını vurguladı.