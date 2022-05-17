Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonlarda, araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 13 Mayıs tarihinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler, Kelkit ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Kelkit ilçesi Başpınar Köyü aile kabristanlığına defnedildi. Gözyaşları içerisinde defnedilen şehidin, şehit olmadan 6 gün önce yakınlarına gönderdiği video ortaya çıktı.
KAR YAĞMASINI ŞAŞKINLIKLA KARŞILAMIŞTI
Videoda 7 Mayıs tarihinde görev yaptığı bölgede yağan karın şaşkınlığını yakınlarıyla paylaştığı görülen Gümüşhaneli şehit Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler’in son görüntüsü yürekleri dağladı.
BU YOLUN DÖNÜŞÜ YOK
Öte yandan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler’in 31 Mart tarihinde sosyal medya üzerinden mesajlaştığı kuzeni Mehmet Öksüz’e “Halamoğlu, bak yakında operasyon başlıyor, bu yolun geri dönüşü yok. Dağa çıkarsam daha inmem” dediği öğrenildi.
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce önceden yerleştirilmiş el yapımı paylayıcının infilak etmesi sonucu bir askerimizin şehit olduğunu, 3 askerimizin de yaralandığını duyurdu.
Yaralı askerden acı haber: Şehit ateşi Gümüşhane’ye düştü Pençe-Kilit Operasyonu'nda Kuzey Irak’ta araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu. Acı haber şehidin Gümüşhane'deki ailesine ulaştırıldı.
Bir ay önce evlenmişti: Yunus polis şehit düştü Sultanbeyli'de hafriyat kamyonuyla çarpışan yunus polislerinden birinin şehit düştüğü duyuruldu.