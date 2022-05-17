İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından son bir hafta içinde 17.116 düzensiz göçmenin yakalanıp sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;
İstanbul’da düzensiz göçle mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.
Son bir hafta içinde güvenlik güçlerimizce ilimizde yakalanan 17.116 düzensiz göçmen, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze teslim edildi.
377 AFGANİSTAN UYRUKLU
Diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilen ve sınırdışı işlemleri tamamlanan, Afganistan uyruklu 377 düzensiz göçmen, dün gece saatlerinde ülkelerine geri gönderildi.
Düzensiz göçmenlerin sınırdışı edilmesi çalışmaları kapsamında, işlemleri tamamlanan 183 düzensiz göçmenin, İstanbul Havalimanından bu gece ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İzmir açıklarında 149 göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında 149 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı da yakalandı.
İstanbul’da son bir günde yakalanan göçmen sayısı bin 352'ye ulaştı Suriyeli göçmenlerin durumu tartışmalara neden olurken, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor. İstanbul'daki operasyonlarda son 24 saat içinde, çoğunluğu Afganistan, Pakistan ve Suriye kökenli bin 352 kaçak sığınmacı daha yakalandı. Son 16 ayda ise operasyonlarda 85 bin 352 göçmenin yakalandığı öğrenildi.
5. Huzur operasyonunda 3 bin düzensiz göçmen yakalandı Düzensiz göçle mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalanırken 29 organizatör ise gözaltına alındı.