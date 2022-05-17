Türkiye Gazetesi

Terör yuvaları bir bir tespit edilip ortadan kaldırılıyor. Bu bağlamda Tunceli'de gerçekleştirilen "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" esnasında iki sığınak tespit edilmesinin ardından imha edildi.

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda 6 pil bloku, jeneratör, akü, 3 büyük tüp, 9 küçük tüp, 60 litre benzin ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sığınakları kullanılamaz hale getirdi.

Teröre bir darbe daha! 5 sığınak yerle bir edildi Tunceli’de Eren Kış-23 harekatı kapsamında düzenlenen operasyonda 5 sığınak imha edildi.

Teröristlere bir darbe daha! 5 sığınak imha edildi Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 5 sığınak imha edildi.

Teröre bir darbe daha! 7 sığınak yerle bir edildi Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütlerine ait 7 sığınak tespit edildi. Söz konusu sığınaklar kolluk kuvvetlerince kullanılamaz hale getirildi.