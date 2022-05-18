Türkiye Gazetesi

Her fırsatta ağaç ve doğa hassasiyeti olduğunu söyleyen CHP, Atatürk Havalimanı’nda yapılması planlanan millet bahçesine karşı kampanya başlattı.

Geçtiğimiz yıllarda Atatürk Havalimanı’nın yerine park yapılmasının kendi projesini olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün ise projeye karşı çıktı. Kılıçdaroğlu, 2018 yılında katıldığı TV programında “Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bizim projemizdi, her şeyimiz hazırdı, telefonlarımızı dinleyip projemizi çaldılar” demişti. Ancak söz konusu proje Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2013 yılında gündeme getirmiş ve o yıllarda katıldığı bir TV programında detaylarını anlatmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise dün, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine bazı parti üyelerini, Atatürk Havalimanı önünde toplayıp protesto gösterisi düzenledi. 750 kadar partilinin toplanabildiği Havalimanı önünde konuşan Kaftancıoğlu, çalışmaların plan değişikliği olmadan hukuka aykırı yapıldığını savundu. Havalimanlarının ülkelerin stratejik değerleri olduğunu ve korunması gerektiğini ifade etti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gezi olaylarında ağaç için Türkiye’yi tarihsel bir tramvayla karşı karşıya bırakanların Atatürk Havalimanı’nda yapılması planlanan millet bahçesine itiraz etmelerinin çelişki olduğunu ifade etti. Soylu “Maalesef siyasetimize terörizmin, anarşizmin, kamu düzeni bozularak ortaya çıkabilecek bir ortamın meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Ünal “2018’de ‘Atatürk Havalimanının yeşil alan yapılması bizim projemizdi, planlarını dahi yaptık’ diyen Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması ve Atatürk’ü ağzına almayan il başkanının Atatürk Havalimanı hassasiyeti meselenin Atatürk ya da Havalimanı olmadığını gösteriyor. Gezi Parkı eylemlerinde nasıl mesele ağaç değildi ise burada da mesele Atatürk değil” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da tartışmaları şaşkınlıkla izlediğini belirterek şöyle konuştu: Kendi genel başkanınız bile yaptığınız eylemi boşa çıkaracak bir açıklama yapıp burayı ‘bir kültür ve peyzaj projesi’ yapacağını açıkladı. Ya genel başkanınıza itimat etmiyorsunuz ya da burada meseleniz başka.

CHP, yeşil örtüye de bahçeye de yine karşı İstanbul Atatürk Havalimanı’nın bir bölümünün Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi için hazırlıklarda sona gelinmesi, CHP ve yandaşlarını yine harekete geçirdi.