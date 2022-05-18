Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Gezi Parkı olaylarında ağaçların kesilmesini bahane eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, binlerce ağacın dikileceği, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine karşı çıkması çelişki olarak görülürken, CHP liderinin daha önceki çelişkili açıklamaları akıllara geldi. İşte onlardan bazıları:

> MÜLTECİLER: Kılıçdaroğlu, mültecileri iki yıl içerisinde ülkelerine göndereceğiz vaadinde bulunmuştu, oysa CHP’nin 2016’da hazırladığı mülteci raporunda Suriyelilerin tamamının gönderilmesinin mümkün olmadığı Entegrasyon Bakanlığı kurularak mültecilerin topluma entegre edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

> KASET SORUŞTURMASI: Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’a kaset operasyonu yapıldığı dönemde “Erdoğan’ın kaseti izlediğini gördüm. Kendisine o kaseti izletenler Erdoğan’ı kayıt altına alıyor” demiş ancak avukatı aracılığıyla savcılığa gönderdiği dilekçede, videonun kim tarafından izlettirildiğini hatırlamadığını söylemişti.

> ALTIN KLOZET YALANI: Bir miting meydanında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde altın klozetlerin olduğunu da söyleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra “Ben saray demedim” ifadelerini kullanmıştı.

> DHKP-C SÖZLERİ: Kılıçdaroğlu, bir canlı yayın sırasında “Biz hapiste hasta yatan PKK’lıya da gittik, DHKP-C’liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık” ifadelerini paylaşmıştı. Daha sonra ise “Ben hastane ve hapishane değil hiçbir yere gitmedim. Gelsinler söylesinler nereye gitmişiz biz” demişti.

> HOLLANDA AÇIKLAMASI: 2017’de referandumu sürecinde Hollanda’nın, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik tutumuna tepki gösteren Kılıçdaroğlu “Hollanda ile ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Bu işin referandumla, ‘evet-hayır’ ile bir ilgisi yok” demişti. 24 saat sonrasında aniden ‘U’ dönüşü yapan Kılıçdaroğlu, “Halkın ‘hayır’ iradesini kırmak için Avrupa’da bile gerilim ortamı oluşturuyorlar” diye konuşmuştu.

> ISLAK İMZA ÇELİŞKİSİ: Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak’ta elindeki bir kâğıdı kameraya göstererek kâğıtta Erdoğan’ın ıslak imzasının bulunduğunu öne sürmüştü. Bu iddia Erdoğan tarafından yalanlanmıştı. İhale belgesinde Erdoğan’ın imzası bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, TBMM’deki grup toplantısında videodaki sözleriyle çelişkiye düşmüştü. Kılıçdaroğlu daha sonra “Sen ihale komisyonunda değilsin ki. Sen talimat veren makamdasın” diyerek kendisini yalanlamıştı.

> SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR: CHP lideri, Zeytin Dalı Harekâtı için “Türkiye’nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyorum” demişti. O dönem büyük tepki alan Kılıçdaroğlu, bir başka sınır ötesi harekât olan Barış Pınarı Harekâtı öncesinde Meclis’te, Suriye tezkeresinin uzatılmasına ‘evet’ demiş ve gerekçe olarak da “Evet dememiz doğru politikaydı. Şimdi eğer askerlerimiz çekilseydi, bu hizmetlerin tamamı yok olacaktı” ifadelerini kullanmıştı.

> KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ: 2015’te “Erdoğan-Baykal” görüşmesine ilişkin Kılıçdaroğlu’nun çelişkili açıklamaları dikkat çekmişti. Geçici Meclis Başkanı Deniz Baykal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde koalisyon konusunun gündeme gelmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 19 Haziran 2015 Cuma günü başka bir gazeteye verdiği röportajda ise Baykal’ın Erdoğan ile koalisyonu da görüştüğünü ifade etmişti.

Gezi ittifakı Millet Bahçesi’ne karşı! Geçtiğimiz yıllarda “Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bizim projemizdi, her şeyimiz hazırdı, telefonlarımızı dinleyip projemizi çaldılar” diyen Kılıçdaroğlu, bugün projeye karşı çıkıyor!

Kılıçdaroğlu SADAT'a gitti, bu kez de kapıda kaldı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'ın İstanbul Beylikdüzü'ndeki merkezine gitti. İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu bu kez de kapıda kaldı. Seçim güvenliğinden endişe duyduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, milyonlarca Suriyelinin Türkiye'ye gelmesinde en büyük sorumluluğun SADAT'a ait olduğunu söyledi.